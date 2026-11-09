Иван Шишков: АПИ има задължения за над 700 милиона евро

Парите за ремонти на пътища за тази година в Агенция пътна инфраструктура са почти изчерпани. Това съобщи регионалния министър Иван Шишков след среща с кметове и представители на местната власт в Пазарджик. Той допълни, че АПИ дължи повече от 700 милиона евро по договори от предходни управления. Министърът призна, че предвидените средства за пътната инфраструктура в бюджета за 2027 г. също няма да бъдат достатъчни за всички необходими дейности, но очаква до края на следващата година състоянието на републиканската пътна мрежа да бъде значително подобрено.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството: „Агенция „Пътна инфраструктура“ дължи над 700 милиона евро и това са задължения от 2025 и 2024 година. Сметната палата това, което е направила, го е установила абсолютно, така че това е много сложно. Беше изключително сложна 2026 година, защото имахме почти невъзможност да правим нови възлагания за ТРП-та.“