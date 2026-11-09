БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
КЗК глоби „Кауфланд“ с почти 76 млн. евро за...
Чете се за: 02:00 мин.
СПЕЦИАЛНО: Ива Михайлова: Когато се изявих като българка,...
Чете се за: 08:02 мин.
Почина стрелецът от Краков
Чете се за: 00:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Иван Шишков: АПИ има задължения за над 700 милиона евро

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Ангел Узунов
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Запази
иван шишков анексите мантинелите надхвърлили допустимата сума проверяваме сертификатите
Слушай новината

Парите за ремонти на пътища за тази година в Агенция пътна инфраструктура са почти изчерпани. Това съобщи регионалния министър Иван Шишков след среща с кметове и представители на местната власт в Пазарджик. Той допълни, че АПИ дължи повече от 700 милиона евро по договори от предходни управления. Министърът призна, че предвидените средства за пътната инфраструктура в бюджета за 2027 г. също няма да бъдат достатъчни за всички необходими дейности, но очаква до края на следващата година състоянието на републиканската пътна мрежа да бъде значително подобрено.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството: „Агенция „Пътна инфраструктура“ дължи над 700 милиона евро и това са задължения от 2025 и 2024 година. Сметната палата това, което е направила, го е установила абсолютно, така че това е много сложно. Беше изключително сложна 2026 година, защото имахме почти невъзможност да правим нови възлагания за ТРП-та.“

#Иван Шишков #АПИ #задължения

Последвайте ни

ТОП 24

Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва в края на ноември
1
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва...
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар 2026 в ефира на БНТ
2
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар 2026 в ефира на БНТ
КЗК глоби „Кауфланд“ с почти 76 млн. евро за нелоялни търговски практики спрямо български производители
3
КЗК глоби „Кауфланд“ с почти 76 млн. евро за нелоялни...
На 34 години почина актьорът Борис Кашев
4
На 34 години почина актьорът Борис Кашев
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
5
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Максималните температури утре ще са между 6 и 15°, през следващите дни ще се затопля
6
Максималните температури утре ще са между 6 и 15°, през...

Най-четени

Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда проектобюджетът на ДОО
1
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда...
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в Пампорово и в района на Рожен
2
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в...
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно
3
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва в края на ноември
4
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва...
Почина основателят на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев
5
Почина основателят на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар 2026 в ефира на БНТ
6
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар 2026 в ефира на БНТ

Още от: Политика

Повече пари за здравеопазване догодина: Здравното министерство получава допълнителни 78 млн. евро през 2027 г.
Повече пари за здравеопазване догодина: Здравното министерство получава допълнителни 78 млн. евро през 2027 г.
Любомир Дацов: Вторият стълб единствения начин за осигуряване на все по-нарастващите изисквания за пенсии Любомир Дацов: Вторият стълб единствения начин за осигуряване на все по-нарастващите изисквания за пенсии
Чете се за: 01:45 мин.
Пореден сблъсък на опозицията и управляващите за проектобюджета Пореден сблъсък на опозицията и управляващите за проектобюджета
Чете се за: 03:47 мин.
Доцова даде показания след случая с Колтуклиева: Аз не съм контролен орган Доцова даде показания след случая с Колтуклиева: Аз не съм контролен орган
Чете се за: 01:30 мин.
Константин Проданов: Бюджетът за 2027 година предвижда сериозна консолидация на публичните финанси Константин Проданов: Бюджетът за 2027 година предвижда сериозна консолидация на публичните финанси
Чете се за: 04:37 мин.
Мартин Димитров: Най-доброто на бюджета е, че не е внесен в парламента и още може да се преработи Мартин Димитров: Най-доброто на бюджета е, че не е внесен в парламента и още може да се преработи
Чете се за: 04:30 мин.

Водещи новини

Повече пари за здравеопазване догодина: Здравното министерство получава допълнителни 78 млн. евро през 2027 г.
Повече пари за здравеопазване догодина: Здравното министерство...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Делото „Ива Михайлова“: Процесът продължава в нейно отсъствие Делото „Ива Михайлова“: Процесът продължава в нейно отсъствие
Чете се за: 03:30 мин.
По света
След рекордните санкции от КЗК, производител: И промоциите в магазините са за наша сметка След рекордните санкции от КЗК, производител: И промоциите в магазините са за наша сметка
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
"Защо си тръгна, след като даде отровата на детето ми?": Съдът разгледа делото за смъртта на 6-годишният Ангел "Защо си тръгна, след като даде отровата на детето ми?": Съдът разгледа делото за смъртта на 6-годишният Ангел
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Сигнал до БНТ: Над 6 часа пътници са блокирани на летището в...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Ексклузивно за БНТ: Мая Димитрова разговаря с дъщерята на Анна...
Чете се за: 03:32 мин.
Русия
Нови аварии оставиха части от София без парно и топла вода
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Срещу насилието над животни: Хората излязоха на протест заради Мая...
Чете се за: 02:00 мин.
Регионални
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ