Избирателната активност в област Бургас е 35,31% към 16.00 часа

35, 31% е избирателната активност в област Бургас към 16.00ч. Най-голям е броят на гласоподавателите в Община Царево, където 47,87% са отишли до урните. Най-малко са гласували в Община Камено - 27,67%.

В Бургас са гласували 36,31% от имащите право на вот.



В цялата област са разкрити 751 секции. Броят на избирателите във 2-МИР е 361 441 души, като само в Бургас право на глас имат 182 727 избиратели.