БЪЛГАРИЯ ГЛАСУВА

Изборите зад граница - вотът на българите в страните от ЕС

bnt avatar logo от Екип на "По света и у нас"
Чете се за: 03:37 мин.
Снимка: БТА
Засилен интерес към вота и в държавите от Европейския съюз. Как протича гласуването в някои европейски държави?

Гент, Белгия

В секцията във фламандския град Гент отчитат по-голяма избирателна активност до този момент в сравнение с предишните избори за Народно събрание. 19 секции има в Белгия и в Люксембург. Машините в Белгия са 4, а в Люксембург - една. В останалите секции се гласува с хартиени бюлетини. Най-много регистрирани да гласуват има Брюксел, Антверпен и тук в Гент.

Автор: Десислава Апостолова, кореспондент на БНТ

Хага, Нидерландия

Изборният ден в Хага започна с опашки пред секциите и активност, по-висока от предишния парламентарен вот. През целия ден има желаещи да упражнят правото си на глас. В Нидерландия българите могат да гласуват в 24 избирателни секции. В 8 от тях могат да гласуват с машини.

Йоан Тодоров, зам.-председател в секция III в Хага, Нидерландия: "Има много голяма активност, в сравнение с предишните избори, където тук в секция III в Хага бяха гласували около 280 души. Надхвърлихме тази бройка вече. Поискахме от посолството да ни доставят допълнителни кочани с бюлетини, тъй като тук гласуването е само хартиено. Много се радваме, че активността е по-голяма от предишния път. Напрежение - не бих казал напрежение. Хората са разбрани, комисията работи много ефективно. Няма напрежение."

Автор: Ирина Атанасова, студентка в Нидерландия

Париж, Франция

Марина Иванова, член на СИК: "Изборният ден в Париж протича нормално, има доста висока активност. В следобедните часове пред посолството продължава да има опашка от хора, които чакат да влязат, за да гласуват."

Букурещ, Румъния

В единствената избирателна секция в Румъния - в посолството в Букурещ, досега избирателната активност е по-висока, отколкото миналия път. Прави впечатление, че въпреки че 3 март беше празнуван на четири места в Румъния, има една-единствена избирателна секция. Така например банатските българи в Тимишоара, където има и почетно консулство, няма къде да гласуват. Но пък много българи, които са близо в Русе, им е по-бързо да дойдат до Букурещ, отколкото да се върнат до София или Пловдив, за да гласуват.

- БНТ: Защо е важно да гласувате?

Климент Занов, български избирател в Букурещ: "Важно е всеки един гражданин да участва под някаква форма в управлението на страната си. За това гласувам. Успех на всички българи!"

Магдалена Георгиева, българска избирателка в Букурещ: "Промяната зависи от всеки един от нас . За това всеки, който живее в България и го интересува бъдещето на страната и има деца, трябва да гласува. Супер важно е, всичко зависи от нас."

Автор: Стилиян Деянов, кореспондент на БНТ

#парламентарни избори 2026 #избори на 19 април #България гласува #гласуване в чужбина

