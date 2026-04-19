Първи резултати от екзитпол - формацията на Румен Радев с голяма преднина, шест партии влизат в парламента
Изборният ден в област Хасково приключи в 21.00 ч.

от БНТ , Източник: БТА
Изборният ден в 29 МИР - Хасково приключи с час по-късно, в 21.00 часа. Причина стана секция № 86 в квартал "Изток" в Димитровград, където имаше чакащи избиратели и след 20:00 часа, съобщи председателят на Районната избирателна комисия Добромир Якимов.

Първа в зала "Дружба", където са екипите на РИК и на "Информационно обслужване", пристигнаха членовете на секционната избирателна комисия от следствения арест на Хасково. Те и още две секционни комисии обаче трябваше да изчакат с предаването на протоколите и чувалите с бюлетини, за да бъде обявен краят на изборния ден.

В РИК бяха подадени общо 20 жалби и сигнали за изборни нарушения. По всички е взето отношение, каза Якимов. Денят по негови думи приключва с шест излезли от строя машини за гласуване, за които има съответните официални решения на РИК за спирането им и продължаване на вота с хартиени бюлетини.

В региона отвориха 479 избирателни секции, общият брой на членовете на секционните избирателни комисии бе 4310 души. Избирателната активност към 16.00 часа е 37,12%.

Без сериозни инциденти, при добър обществен ред и спокойно криминогенна обстановка, приключи изборният ден, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково.

