Изчислиха шанса на България да се класира за Евро 2024 (Снимка)

Малко повече от 24 часа след изтеглянето на жребия за европейското първенство по футбол през 2024 година, вече започнаха грубите сметки за шансовете на всички 53 отбора под егидата на УЕФА да се класират за шампионата в Германия.

Според сайта "We global football", който се занимава със статистика и прогнози, шансовете на България да се завърне на голямата европейска футболна сцена след 20-годишно отсъствие е едва 3.48 процента.

"Лъвовете" на селекционера Младен Кръстаич попаднаха в квалификационна група G, заедно с тимовете на Унгария, Сърбия, Черна гора и Литва.

България стартира с домакинство на Черна гора в квалификациите за Евро 2024

От нашата група "плавите" са четвърти в списъка на фаворитите за директно класиране на Евро 2024 с шанс от 98.32 процента да заемат едно от първите две места в подреждането.

Пред сърбите са Португалия с 99,44 процента, Дания с 99,32 процента и Швейцария с 98,52 процента шансове за директни визи за първенството в Германия.

Суперкомпютър вече е изчислил шансовете на всеки отбор да се класира на Евро 2024, макар и да има 6 месеца преди началото на европейския квалификационен цикъл

Лидерът в групата на България - Унгария, е с 88.92 процента шанс да продължи към еврофиналите. Съставът на Черна гора е пред "трикольорите" ни по този показател с шанс от 9.00 процента.

Очаквано, Литва е на дъното с 0.28 процента шанс за класиране за Евро 2024.

Сметките могат да се окажат грешни, тъй като България е в подем под ръководството на Младен Кръстаич.

Way too early EURO 2024 Qualifying Predictions! This is just to qualify directly as a top-2 finisher.



We have some really heavy favorites with Portugal , Denmark , Switzerland , Serbia , Belgium , Poland , and Croatia over 90%. pic.twitter.com/mEjOX5fFE0