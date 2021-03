Джо Байдън се спъна по стълбите на президентския самолет (Видео)

Американският президент Джо Байдън загуби равновесие и се спъна няколко пъти, докато се качваше по стълбите към самолета "Еър Форс 1".

78-годишният държавен глава започна да се качва бързо по стъпалата към президентския самолет, когато се спъна, но успя да се задържи за парапета. Той се опита отново да се изправи, но пак се спъна и този път падна на коляното си.

Байдън се изправи, спря за кратко и изтупа левия крачол на панталона, преди да се качи до горе, обърна се и отдаде чест, след което влезе в самолета.

Самолетът излетя малко след това за Атланта, където Байдън трябва да се срещне с членове на азиатско-американската общност, която беше шокирана от поредицата стрелби в масажни салони, при които имаше и смъртни случаи.

"Той е добре. Наистина се чувства прекрасно", заяви заместник-прессекретарят Карин Жан-Пиер пред журналисти по повод препъването на Байдън. Тя обясни случая със силния вятър, който, по думите ѝ, едва не съборил и нея на стълбичката на самолета.

Ръководителят на пресслужбата на Белия дом Кейт Бедингфилд постна в Туитър съобщение, че президентът "просто се е спънал на стълбите" и не се е нуждаел от медицинска помощ. Тя също заяви, че Джо Байдън се чувства добре.

I know folks have seen that President Biden slipped on his way up the stairs to AF1, but I’m happy to report that he is just fine and did not even require any attention from the medical team who travels with him. Nothing more than a misstep on the stairs.