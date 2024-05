Джокович пострада при инцидент след първия си двубой в Рим

Световният №1 в мъжкия тенис Новак Джокович пострада в петък след победата си във втория кръг на турнира на клей от сериите АТР Мастърс 1000 в Рим, Италия.

Припомняме ви, че сърбинът спечели откриващия си двубой в турнира над Корентен Муте от Франция с 6:3, 6:1, но в минутите след края на срещата рекордьорът по титли от Големия шлем беше замесен в инцидент.

Докато раздаваше автографи на зрителите на централния корт, Ноле беше ударен в главата от метална бутилка, което наложи 36-годишният тенисист да бъде моментално отведен в съблекалнята.

The tournament released a video showing that Novak Djokovic was hit on the head by accident.



The bottle slipped from a fan’s backpack.



Just a very unfortunate, unlucky situation. ️‍

