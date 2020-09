Джокович призова феновете си да не се нахвърлят върху пострадалия съдия

Новак Джокович се обърна към привържениците си с апел да не се нахвърлят върху пострадалия лайнсмен, който беше ударен с топка от световния номер 1 по време на US Open в понеделник. Сърбинът беше дисквалифициран в четвъртия кръг, след като удари топка към лайнсмените, уцелвайки неволно една от тях. Жената падна на земята и имаше проблеми с дишането, а случката се разигра след пробив на съперника на Джокович – Пабло Кареньо Буста, в 11-ия гейм на откриващия сет.

Някои от феновете на Джокович изразиха недоволството си в социалните мрежи, където нанесоха обиди на официалното лице. „Как не те е срам? Възрастна зла жено“, гласеше едно от съобщенията, оставени в акаунта й в Инстаграм, докато други я обвиниха в това, че е преиграла.

Джокович защити лайнсмена в Туитър, докато същевременно благодари на фенове, които му оставили положителни съобщения в знак на подкрепа. „Моля ви, не забравяйте, че лайнсменът, който беше ударен с топката миналата вечер, също се нуждае от нашата подкрепа. Тя не направи нищо погрешно. Отправям се към вас с призив да останете особено позитивни и загрижени към нея в този момент. От тези моменти ние ставаме по-силни. Обичам Ви. Европа, подготви се, идвам!“, написа Ноле в Туитър.

Dear #NoleFam thank you for your positive messages.. Please also remember the linesperson that was hit by the ball last night needs our community’s support too. She’s done nothing wrong at all. I ask you to stay especially supportive and caring to her during this time. (1/2)