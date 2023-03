Кайри Ървинг и Лука Дончич поведоха Далас за победа над Юта

Далас Маверикс записа домакински успех над Юта Джаз със 120:116 в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА), който се изигра пред 20 277 зрители в зала "American Airlines Center".

Над всички за победителите отново бяха Кайри Ървинг и Лука Дончич - първият се отчете с 33 точки, 6 борби и 8 асистенции, а вторият завърши с дабъл-дабъл - 29 точки и 10 борби. Финландецът Лаури Марканен бе най-добър за гостите, реализирайки 33 точки, 6 борби и 2 асистенции. Далас загуби единствено втората четвърт с 25:28, печелейки останалите с 34:31, 28:27 и 33:30.

