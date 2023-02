Как да помогнем на пострадалите от земетресението в Турция и Сирия?

В България вълната от съпричастност към пострадалите в Турция и Сирия не спира. Обявени са няколко кампании за набиране на средства.

България е сред първите страни в света и първа в ЕС, която изпрати помощ и спасителни екипи. Общият брой на служителите на гражданска защита, които са на територията на Република Турция, достигна 78 човека с 18 единици специализирана техника и спасително оборудване. 30 доброволци - спешни медици, травматолози и медицински сестри, имат готовност да заминат в Турция следващите дни.

Врати отвориха и десетки дарителски пунктове в цялата страна, където се събират дрехи, обувки, палатки, завивки, хигиенни материали - всичко, от което ще се нуждаят при минусовите температури хората останали без дом.

Важно е хората да знаят, че могат да бъдат предавани топли дрехи и обувки, спално бельо, топли завивки, хигиенни материали, но задължително условие е те да бъдат нови. Дрехите и обувките втора употреба подлежат на доста строг контрол на границата, който отнема време. А целта е тези помощи до дни да бъдат изпратени на пострадалите.

- БЧК започна набиране на материални дарения за Турция и Сирия. В момента най-неотложни са нуждите от:

нови топли детски, дамски и мъжки дрехи и обувки;

ново спално бельо;

нови топли завивки;

хигиенни материали (за лична хигиена).

От БЧК се обръщат се с молба за съпричастност и към българските фирми-производители, като ги призовават да подкрепят кампанията и със семейни палатки, отоплителни уреди за палатки, фенери и батерии.

Даренията за София се приемат в 9-а Районна служба на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" – ж.к. "Люлин" 10, бул. "Д-р Петър Дертлиев" 1989

от 9.00 до 18.00 ч., както и в областните организации на БЧК.

От БЧК напомнят, че всички дарения ще бъдат директно транспортирани за пострадалите райони и следва да отговарят на санитарно-хигиенните изисквания.

Освен материални дарения БЧК още вчера започна и кампания за набиране на финансови средства в помощ на пострадалите от опустошителното земетресение в Турция.

Може да дарите на следната банкова сметка:



Уникредит Булбанк АД

IBAN: BG64UNCR76301078660913

или SMS на 1466 (на стойност 1 лв.) към всички мобилни оператори.

Посолството на Република Турция в София също организира дарителска инициатива и има открити левови и евро сметки в Ziraat Bank в България. Даренията ще бъдат препратени на Турската дирекция за управление на бедствия и извънредни ситуации - AFAD.

БАНКА: T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. – SOFIA BRANCH

ИМЕ НА СМЕТКА: EMBASSY OF THE REPUBLIC OF TURKEY

СМЕТКА В ЛЕВА :

IBAN: BG64TCZB93501010150300

СМЕТКА В ЕВРО :

IBAN: BG89TCZB93501410150302

SWIFT/BIC KODU: TCZBBGSF

В кампанията по набиране на средства в помощ на пострадалите се включва и Главното мюфтийство на мюсюлманското изповедание в Република България. Дарения може да направите и на касите по Районните мюфтийства в страната, както и по банковата сметката на Мюсюлманското изповедание:

ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД ГР.СОФИЯ

IBAN: BG15DEMI92401000232957

BIC: DEMIBGSF DEMIBGSF /като посочите целта на дарението/

Лазар Радков, известен с кампаниите си "Капачки за бъдеще", с помощта на доброволци също събира помощи за пострадалите при опустошителното земетресение. За няколко часа той е успял да намери четири пътнически и един товарен бус, с които днес 24 обучени спасители заминават, за да помагат. Заедно с www.kauzi.bg набират дарения:

+ одеала

+ спални чували

+ шалтета

+ палатки

+ спасително термо фолио

+ походни легла

+ възглавници

+ чаршави

+ джобни печки

+ hand warmer-и

+ печки за палатки

+ малки генератори

+ памперси

+ превръзки

+ батериите

+ фенери

Можете да ги подкрепите ето от този линк.

Манол Пейков също реагира с кампания. Може да изпратите пари на същата сметка като за помощите Украйна, НО с ясно обозначение за Турция.

IBAN: BG39DEMI92405000305527

Търговска банка Д АД

BIC: DEMIBGSF

Титуляр: Манол Костадинов Пейков

Можете да ползвате и PayPal: manolpeykov@yahoo.com

И от фондация "Гората.бг" събират средства с цел помощ на пострадалите. Приоритетно осигуряват най-нужното - одеяла, дъждобрани, храна, медицински материали, подкрепа за деца и нужното за спасителните екипи в това число и българските. Целта е още до 24 часа да бъдат изпратени първите помощи.

Можете да дарите тук:

Фондация "Гората.бг"

IBAN: BG74RZBB91551011840078

Основание: Земетресение

Помощ на хората в Турция оказват и от Националната асоциация на доброволците в България. Екипът, който е изпратен в южната ни съседка, се състои от 20 обучени и готови специалисти за издирване и спасяване и оказване на първа помощ. От асоциацията имат спешна нужда от средства, за да осигурят гориво, консумативи, медикаменти и други неща от първа необходимост, с които доброволците да бъдат по-ефективни на терен. Очаква се екипът да остане там поне една седмица.

Можете да дарите на следния линк или с превод по банковата сметка на Сдружение "Национална асоциация на доброволците в Република България“:

Уникредит Булбанк АД;

IBAN: BG11 UNCR 7000 1522 2002 11;

BIC: UNCRBGSF

Всички дарения към Национална мрежа за децата до края на февруари ще бъдат в помощ на пострадалите деца в община Arsuz, с директното партньорство на ECPAT International, които в момента им оказват хуманитарна помощ. От НМД призовават всеки, който иска да дари, да го направи ТУК.

Фондация BCause в помощ на благотворителността набира средства в Плаформата.бг, като първоначалната цел на кампанията е да подкрепи българските доброволни отряди, които помагат на място. Фондацията работи с три местни организации. Можеш да подкрепиш кампанията ТУК.

