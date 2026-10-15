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Кампания за безплатни логопедични прегледи започва в Неврологичното отделение на болницата в Перник

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Кампания за безплатни логопедични прегледи започва в Неврологичното отделение на болницата в Перник
Снимка: БТА
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Кампания за безплатни логопедични прегледи започва в Неврологичното отделение на Многопрофилната болница за активно лечение „Рахила Ангелова“ в Перник. Това съобщи началникът на отделението д-р Даниела Стойчева. В инициативата се включват двама специалисти логопеди, като кампанията ще продължи около месец. Идеята е след това тя да се превърне в редовна практика. Пациентите ще бъдат консултирани, докато са настанени в болницата и се лекуват по клинична пътека. След това ще могат да получават консултации в логопедичен кабинет или в дома си, ако състоянието им не позволява да се придвижват, уточни д-р Стойчева.

„Много заболявания протичат с говорни нарушения. Не само исхемичните и хеморагичните инсулти, но и черепно-мозъчните травми, болестта на Паркинсон, деменциите, множествената склероза и други налагат консултация с логопед“, посочи д-р Стойчева.

Началникът на отделението поясни, че понякога пациентът може да няма двигателен дефицит, но при наличие на говорни нарушения става изцяло зависим от близките си и губи трудоспособността си.

„Затова веднага след инсулта е необходима рехабилитация с логопед. Мозъкът е най-пластичен и ефектът ще бъде най-голям“, каза още д-р Стойчева.

Тя призова близките на пациентите да не се отказват, тъй като понякога лечението след инсулт отнема повече време и изисква повече търпение и внимание. Специалистът припомни, че в МБАЛ „Рахила Ангелова“ вече има възможност да се извършват тромболизи. Болницата си партнира успешно с болница „Св. Анна“ за извършване на тромбектомии, когато състоянието на пациента позволява това.

Във връзка със Световния ден за борба с инсулта – 29 октомври, се предвижда въвеждането в действие на нов софтуер, който ще свърже болницата в Перник със 17 областни лечебни заведения и шест високоспециализирани технологични центъра – „Св. Анна“, „Пирогов“, „Св. Иван Рилски“ в София, както и университетски болници във Варна, Плевен и Пловдив.

Д-р Радостина Костова е доктор по логопедия и преподавател в Югозападния университет „Неофит Рилски“. Тя и нейният екип се включват в инициативата за безплатни консултации на пациенти в Неврологичното отделение. Костова допълни, че хората, преживели инсулт, често имат нарушения както в преглъщането, така и в общуването.

„Нашата работа цели да подпомогне както хората в това състояние, така и техните семейства. Често семейството е поставено в неприятна ситуация – близките трудно успяват да общуват със засегнатите, не разбират техните желания и нужди и срещат трудности при храненето им“, обясни д-р Костова.

Тя и нейният екип ще дават подходящи насоки и съвети за справяне с подобни ситуации, за да могат близките максимално бързо да подобрят качеството на живот на пациентите. Подобрение е възможно, когато терапията започне навреме, уточни логопедът.

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