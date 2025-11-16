БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Каримански: Създадена е организация, така че на 1 януари всички банкомати ще бъдат заредени с евро

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:55 мин.
В България вече са пристигнали необходимите банкноти, заяви Любомир Каримански

каримански създадена организация януари всички банкомати бъдат заредени евро
В България вече са пристигнали необходимите банкноти и е създадена организация, така че на 1 януари всички банкомати ще бъдат заредени с евро. Това каза Любомир Каримански от Управителния съвет на БНБ в "Денят започва с Георги Любенов".

"Създадена е организация на зареждането на банкоматите, така че от 00:00 ч. на 1 януари 2026 година да пускат евро. Всичко ще бъде заредено така, както трябва да бъде за 1.1.2026. На 31 декември през деня е възможно все още да има банкомати, които дават левове", заяви Любомир Каримански.

Той коментира и бюджета за следващата година.

Според Любомир Каримански така подготвена финансовата рамка на държавата гарантира през 2027 година да стигнем много по-сериозен дефицит, отколкото през 2026.

"Липсва политиката, която ще бъде осъществена от правителството като приоритети. Кои приоритети ще следват през 2026 година, през 2027 година, на базата на секторен анализ, но когато ти липсва фундаментът няма как да изграждаш. Правим всичко възможно със заеми да покриваме всички разходи почти, за да не изглежда като дефицит - да капитализираме държавни и публични дружества, за да може през тях да покриваме определени дефицити, които няма как да влязат в самия бюджет", подчерта Любомир Каримански.

По думите му вдигането на цените за паркиране в София в този момент е грешка, защото ще създаде напрежение.

Вижте целия разговор във видеото ТУК.

Каримански: Създадена е организация, така че на 1 януари всички банкомати ще бъдат заредени с евро
