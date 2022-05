Карло Анчелоти "назначи" Едер Милитао за свой помощник

Старши треньорът на Реал Мадрид Карло Анчелоти е един от най-уважаваните и обичани футболни специалисти. Наставникът не веднъж е демонстрирал топлото си отношение към всички свои играчи, но как успява да ги накара да се чувстват добре, независимо дали са на пейката или в игра?

Ключът към успеха се крие може би и в методите му. Малко преди началото на двубоя на Реал Мадрид с Леванте феновете станаха свидетели точно на един от прийомите на Карло Анчелоти.

Наставникът „назначи“ футболиста Едер Милитао за свой помощник. Играчът се присъедини към него на пейката на Реал Мадрид преди началото.

Ancelotti asking Militao to be his assistant for the game pic.twitter.com/tXvNhW31Ph