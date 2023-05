Карло Анчелоти потвърди, че остава в Реал Мадрид: Беше ми гарантирано

Карло Анчелоти сложи край на спекулациите относно бъдещето си, като каза, че ще изпълни договора си с Реал Мадрид, който изтича през лятото на 2024 година.

Президентът на бразилската Футболна асоциация Еналдо Родригес каза пред Ройтерс през март, че италианецът би бил добър избор да заеме свободния пост на треньор на "селесао", ако е на разположение след края на сезона в Европа.

Спекулациите около бъдещето на Анчелоти се увеличиха след поражението с 0:4 като гост срещу Манчестър Сити в мач-реванш от полуфиналите в Шампионската лига по-рано тази седмица.

Когато репортер попита дали клубът го е уверил, че остава, Анчелоти отговори категорично: "Да!"

От Реал Мадрид все още не са направили официално изявление относно бъдещето на италианския специалист. Президентът на мадридчани Флорентино Перес даде неясен отговор на въпрос за бъдещето на Карло Анчелоти след победата на Реал с 2:1 във финала за купата на Испания срещу Осасуна на 6 май.

Carlo Ancelotti: “I met with Florentino Pérez yesterday and he’s supporting me, he has confidence in me. We’ll continue together”. ️ #RealMadrid



“The club guaranteed to me that I’m gonna stay. Brazil? The whole world knows I’m under contract here and I want to stay”. pic.twitter.com/T7MiklDMMl