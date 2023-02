Карлос Алкарас победи втори сърбин в Буенос Айрес

Карлос Алкарас победи Душан Лайович с 6:4, 6:2 в 1/4-финален мач на Откритото първенство по тенис на Аржентина в Буенос Айрес с награден фонд 626 595 долара.

Двамата тенисисти си размениха по два пробива и равенството се задържа до резултат 4:4 гейма в първата част. Вторият в световната ранглиста обаче наложи волята си и осъществи нов пробив, за да поведе в сетовете.

Втората част отново зазпочна с преднина от 3:0 гейма за испанеца. Също както и в първия сет, тинейджърът затвори сета с пробив, за да се поздрави с успеха. Срещата продължи 1 час и 34 минути.

