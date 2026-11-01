Късен гол спаси Кьолн срещу Унион Берлин

Малек Ел Мала отбеляза късен изравнителен гол в дебюта си в Бундеслигата, когато Кьолн завърши наравно 1:1 с Унион Берлин , като по този начин избегна загубата на първите си четири гостувания в елита за сезона за първи път от сезон 1997/98.

Въпреки това обаче, и двата отбора са в долната половина на класирането. Кьолн е на 13-о място с 9 точки, а столичани са 16-и със 7 или на позицията, която изпраща на бараж за оцеляване.

Унион беше разгромен от същите тези противници при загуба с 0:5 за купата през седмицата, но те често са съвсем различен отбор на собствен терен. Всъщност те започнаха добре и заслужено поведоха в началото, когато Тим Скарке получи топката от Ливан Бурку на страничната линия, завъртя се около атакуващия го Марвин Швабе и подаде в наказателното поле, където Яник Хаберер изтича и вкара.

Нямаше почти никакви действия пред вратата до последните моменти на полувремето, когато Унион почти удвои преднината си при мошен удар на Бурку към близката греда, като Швабе подложи крак и топката се отби в горната греда.

В 79-ата минута гостите изравниха мрез Ел Мала, който беше най-съобразителен при подаване на Алесио Кастро-Монтес в наказателното поле.

Също така публиката се забавляваше и с други неща на стадиона. По време на срещата от клуба Унион (Берлин) подариха фланелка с надпис „SPASSIKOWSKI“ на Ноа Петрик – участник в германската версия на предаването „Стани богат“. Поводът бе грешен отговор, който той даде в играта, когато бе попитан за името на треньора на клуба.

Наставник на „железните“ от Берлин е швейцарецът Мауро Лустринели, докато играчът в тв-шоуто посочи несъществуващото име Игор Спасиковски. Видеото се превърна в истински хит в социалните мрежи и продължава да се разпространява.

На немски език думата „Spass“ означава „забавление“, а „Lust“ се превежда като „желание“. Сред останалите предложени варианти бяха „Ерлинг Гаудигаард“ и „Джими Сексихекси“. А грешният отговор му коства 1500 евро (1680 долара), така че той си тръгна само с 500 евро. От Унион приеха грешката с чувство за хумор и веднага поканиха Петрик на свой домакински мач.

„За да можем да се опознаем“, пошегува се Лустринели след края на срещата, когато журналистите се шегуваха с него преди пресконференцията.