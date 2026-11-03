Катастрофирал тир блокира за часове АМ “Хемус” в посока София

Катастрофирал тир и разпилян товар са причина за образувалата се километрична колона от превозни средства при 16-ти километър на магистралата в посока София. И към момента движението остава напълно блокирано, докато продължават дейностите по почистване на пътното платно.

Няма информация за пострадали хора при инцидента.

Временно е ограничено движението при км 16 по АМ „Хемус“ в посока София/