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Катастрофирал тир блокира за часове АМ “Хемус” в посока София

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Светлин Балкански
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катастрофирал тир блокира часове ldquoхемусrdquo посока софия
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Катастрофирал тир и разпилян товар са причина за образувалата се километрична колона от превозни средства при 16-ти километър на магистралата в посока София. И към момента движението остава напълно блокирано, докато продължават дейностите по почистване на пътното платно.

Няма информация за пострадали хора при инцидента.

Временно е ограничено движението при км 16 по АМ „Хемус“ в посока София/

“Временно е ограничено движението при км 16 по АМ „Хемус“ в посока София поради почистване на пътното платно след ПТП. Трафикът се регулира от екип на „Пътна полиция“. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост”, съобщиха от АПИ.

# АМ "Хемус" #задръстване #тир #катастрофа

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