Кимия Ализаде: Винаги ще бъда благодарна на Слави Бинев за уважението, което ми показа и за възможностите, които ми даде

Бронзовата медалистка от Олимпийските игри в Париж през 2024 година Кимия Ализаде изрази съболезнованията си към семейството и близките на президента на Българската федерация по таекуодно Слави Бинев.

Той бе застрелян в столичния квартал „Павлово“ тази сутрин. Именно негова бе заслугата Ализаде да се присъедини към националния отбор на България.

"От първия ден, в който станах част от българското таекуондо, ти ме посрещна с доброта, доверие и подкрепа. Винаги ще бъда благодарна за уважението, което ми показа и за възможностите, които ми даде. Днес българското таекуондо загуби своя президент Слави Бинев. Искрени съболезнования за неговото семейство и близки в този труден момент. Нека почива в мир", написа таекуондистката в социалната мрежа "Инстаграм".