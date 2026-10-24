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Кимия Ализаде: Винаги ще бъда благодарна на Слави Бинев за уважението, което ми показа и за възможностите, които ми даде

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Спорт
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Таекуондистката се присъедини към националния отбор на България благодарение на Бинев.

Кимия Ализадех Слави Бинев
Снимка: Startphoto.bg
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Бронзовата медалистка от Олимпийските игри в Париж през 2024 година Кимия Ализаде изрази съболезнованията си към семейството и близките на президента на Българската федерация по таекуодно Слави Бинев.

Той бе застрелян в столичния квартал „Павлово“ тази сутрин. Именно негова бе заслугата Ализаде да се присъедини към националния отбор на България.

"От първия ден, в който станах част от българското таекуондо, ти ме посрещна с доброта, доверие и подкрепа. Винаги ще бъда благодарна за уважението, което ми показа и за възможностите, които ми даде. Днес българското таекуондо загуби своя президент Слави Бинев. Искрени съболезнования за неговото семейство и близки в този труден момент. Нека почива в мир", написа таекуондистката в социалната мрежа "Инстаграм".

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#Кимия Ализаде #Слави Бинев

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