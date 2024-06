Китайската лунна сонда може да се върне с отговор за произхода на Слънчевата система

Китайската лунна сонда "Чанъе-6" ще е готова да започне историческото си пътуване обратно към Земята от далечната страна на Луната, след като събере проби, с помощта на които учените се надяват да получат отговори на ключови въпроси за ранната еволюция на Слънчевата система, предаде Ройтерс.

Сондата "Чанъе-6", кръстена на митичната китайска богиня на Луната, беше изстреляна на 3 май от космодрума Вънчан в южната провинция Хайнан.

Изцяло роботизираната сонда кацна в неделя на неизследвано досега място в гигантски импактен (ударен) кратер, наречен басейн Южен полюс-Айткен, който се намира на обратната страна на Луната.

Предишната китайска мисия "Чанъе" събра проби от близката страна на естествения спътник на Земята през декември 2020 г., подновявайки глобалните усилия за извличане на лунни материали след 44-годишно прекъсване.

Мисията "Луна 24" без екипаж, изстреляна от бившия Съветски съюз през 1976 г., събра 170,1 грама проби от Морето на кризите на близката страна на Луната.

Между 1969 г. и 1972 г. шест мисии "Аполо", всички от които с екипаж, събраха 2200 проби с общо тегло 382 килограма, също от страната на естествения ни спътник, която е обърната към Земята.

След кацането си "Чанъе-6" разполагаше с 14-часов прозорец, за да пробие, изкопае и запечата 2 килограма материал, като целта беше тя да бъде първата сонда, върнала подобни проби от далечната страна на естествения спътник на Земята.

Въпреки че Китай заяви, че е подобрил ефективността на своите машини за копаене и пробиване в сравнение с 2020 г., мисията все още може да срещне затруднения на етапа на вземане на проби.

Сондата "Чанъе-5" върна 1,73 килограма лунни проби вместо планираните 2 килограма, тъй като успя да направи дупка с дълбочина само 1 метър, вместо 2 метра, след като се натъкна на непробиваеми слоеве под повърхността.

Пробите от "Чанъе-6" ще бъдат прехвърлени и запечатани на ракетен ускорител на върха на спускаемия апарат. Той ще бъде изстрелян обратно в Космоса, ще се скачи с друг космически кораб в лунна орбита и ще прехвърли пробите.

Кацане в автономния регион на Китай Вътрешна Монголия се очаква около 25 юни.

