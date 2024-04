Кливланд Кавалиърс си осигури домакинско предимство за плейофите в НБА

Кливланд Кавалиърс победиха Индиана Пейсърс със 129:120 в един от най-ключовите двубои от предпоследния кръг в НБА. Домакините в този двубой не само подпечатаха директно място в плейофите, а си осигуриха и домакинско предимство.

Кливланд пое контрол над двубоя още в самото начало, закривайки първата четвърт с 35:26.

Домакините продължиха с доброто си представяне и във втората четвърт, достигайки аванс от 14 точки. Индиана успя да навакса малко от изоставането си, но Кавалиърс завършиха първото полувреме с тройка на Керис ЛеВърт и резултат 70:59.

Гостите върнаха интригата в двубоя след двe отделни серии от точки 8:2 и 9:2 в третата четвърт, намаляйки аванса на домакините до 97:94.

