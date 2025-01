Коди Милър-Макинтайър и Цървена звезда добавиха нова победа на сметката си в Евролигата (ВИДЕО)

Коди Милър-Макинтайър и Цървена звезда откриха победоносно новата календарна година в Евролигата. Американецът с български паспорт и неговите съотборници надвиха Баскония със 75:73 в мач от 19-ия кръг. Във "Фернандо Буеса Арена" момчетата на Янис Сфейропулос държаха съдбата в ръцете си през немалка част от срещата, но в края потрепериха преди да излъжат баскетболистите на Пабло Ласо, за да постигнат трети пореден успех в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент.

Сърбите заемат седмото място във временното класиране с 11 победи и 8 загуби, докато испанците са на обратния полюс и се намират на 14-та позиция.

Massive W for @kkcrvenazvezda after a crazy finish in Vitoria-Gasteiz!#EveryGameMatters pic.twitter.com/Q7009TehGh