Когато звучеше "Bangaranga", всички ставаха и танцуваха – журналистът Виктор Борисов от БНТ разказва за феномена DARA

Емоцията след победата на DARA на "Евровизия" продължава, а журналисти, които са били на място във Виена, разказаха как България е успяла да се превърне в голямата сензация на конкурса.

Журналистът от БНТ Виктор Борисов определи в студиото на "Денят започва" преживяването като "шанс веднъж на милион":

"Аз съм много благодарен на Българската национална телевизия, че успяхме да отидем до Виена и да отразим "Евровизия". "Bangaranga" стана нарицателно за целият свят."

По думите му, още след втория полуфинал е станало ясно, че DARA може да стигне до победата:

"Всички букмейкъри отреждаха първото място на Финландия. После за второто се бореха Израел и Австралия. Но когато дойде моментът на "Bangaranga", всички журналисти оставяха каквото пишат, каквото работят и почваха да танцуват."

Той подчерта, че DARA е успяла да спечели не само феновете, но и медиите:

"DARA е изключителено емпатичен човек. Особено ако имаш интересен въпрос. Тя харесва нестандартните и провокативни въпроси. Може да ти спретне цяло шоу в рамките на 15 секунди."

Според него изпълнителката е работила изключително целенасочено за международното внимание:

"Трябва да се дават интервюта за чуждите медии, за специализираните медии, за социалните медии. За да стане рефрен "Bangaranga", той трябва да се повтаря."

Виктор Борисов разказа и за впечатляващия момент след победата:

"След като взе кристалния микрофон, тя направи ново шоу. Импровизира с първите пет стола, които видя, и слезе като една истинска победителка. Все едно го беше репетирала."

От Виена се включи и журналистката Мартина Шопова-Янев, която описа атмосферата около DARA като нещо, което никога не е преживявала досега:

"Много отдавна не съм изпитвала такова вълнение, каквото в последните дни. Невероятна е емоцията да си българин."

Тя разказа как присъствието на DARA е променило начина, по който хората възприемат България:

"Начинът, по който България застана в медиите чрез присъствието на DARA тук е... виждам света в розово в последната седмица."

Според нея изпълнителката е впечатлила всички със своята естественост:

"DARA се отличи със своята непринуденост, със своята органичност, с лекотата, с която общуваше с всякакви хора, с всякакви групи, на всякакви езици."

Мартина дори сравни случващото се със "създаване на култ към личността в реално време":

"Хората се очароваха от всяка нейна изява. Имаше нови и нови трендове в TikTok пространството и в градската среда. Всички се интересуваха от кукерите и питаха какво точно значи "Bangaranga".

