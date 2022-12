Кой е журналистът Христо Грозев и какво е ясно до момента за издирването му от Русия?

Ден след като руското вътрешно министерство обяви за издирване разследващия журналист Христо Грозев, българското външно министерство обяви, че е извикало за среща руския посланик у нас Елеонора Митрофанова в първия работен ден след празниците.

Заваляха и политически реакции с искане за обяснения. Ог ГЕРБ и Демократична България искат да бъде извикан руския посланик. "Продължаваме промяната" ще настояват за изслушване на външния ни министър.

До момента журналистът и изпълнителен директор на сайта за разследване "Белингкат" Христо Грозев не е коментирал по същество решението на Руската федерация да го обяви за издирване. В Туитър той написа, че не е знае каква е причината, но че от години руснаците се страхуват от работата му.

Разследванията на журналиста за базирания в Холандия сайт Белингкет често са насочени към Русия. Те са свързани с действия на руски агенти в България, случая с отравянето на руския опозиционер Алексей Навални и българския оръжеен търговец Емилиян Гебрев.

Притеснявате ли се за своята сигурност?

Грозев коментира и мненията на хората под поста му - "Коментаторите под историята, че съм обявен за издирване, спорят кой е най-добрият начин да ме убият: дали с чук, или с отровен чадър, или просто да ме застрелят.

Commenters under story about me being on Wanted List debate what the best way to kill me is: whether by sledgehammer ("as is now fashionable"), or by poison umbrella, or just shoot me, "that Bulgarian gypsy" who is "probably Romanian". Oh, the fascist scum that thrives in Russia. pic.twitter.com/tc7RErDFRh