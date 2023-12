Коледната програма на НБА предлага пет интригуващи сблъсъка

Пет мача предлага програмата на Националната баскетболна асоциация (НБА) на Коледа. В най-интригуващите от тях действащите шампиони Денвър Нъгетс посрещат Голдън Стейт Уориърс, а лидерите на Изток Бостън Селтикс гостуват на Ел Ей Лейкърс.

В първия двубой от 19:00 часа българско време Ню Йорк Никс посреща намиращия се в страхотна форма тим на Милуоки Бъкс. В зала "Медисън Скуеър Гардън" "елените" ще търсят осма последователна победа в Лигата. Водени от Янис Адетокумбо и Деймиън Лилард, Бъкс са втори на Изток с баланс 22-7, докато Никс са на шесто място с 16 победи и 12 загуби.

Малко по-късно от 21:30 настоящите шампиони Денвър са домакини на Голдън Стейт. Двата отбора са сериозно разделени в класирането - "буците" са втори с 21-10, докато "воините" са с 15 успеха и 14 поражения. И Нъгетс, и Уориърс са в победни серии, като една от тях ще приключи тази вечер.

След полунощ на паркета Лейкърс приемат водача в Източната конференция Бостън Селтикс, като това ще бъде първи мач между тях на Коледа от 15 години насам. Съперничеството между двата тима е широко документирано, като те са и най-титулуваните в историята на НБА с по 17 титли. ЛеБрон Джеймс е под въпрос за домакините, докато Джейсън Тейтъм ще изведе "келтите" в търсене на 23-а победа през сезона от 29 мача.

В 03:00 часа Маями Хийт посреща Филаделфия 76-ърс. И двата отбора са в горната половина на подреждането на Изток, като Фили е трети с 20-8, докато Хийт имат 17 победи и 12 загуби. "Горещите" ще се опитат да спрат центъра на Сиксърс Джоел Ембийд, който е в страхотна форма в преследване на втора поредна награда за МВП на Лигата - камерунецът е в серия от 13 поредни мача с поне 30 точки и 10 борби.

Последният сблъсък от 05:30 противопоставя два тима от Западната конференция. Финикс Сънс е домакин на Далас Маверикс, като срещата в Аризона е своеобразен дуел между големите звезди на двата отбора Кевин Дюрант и Лука Дончич. Маверикс са шести с баланс 17-12, докато Сънс са с равни показатели - по 14 успеха и 14 поражения.

