Копенхаген наказа 10 от Манчестър Юнайтед в още една спираща дъха драма

Копенхаген сложи край на 7-годишното си чакане за нов успех в груповата фаза на Шампионската лига, след като победи драматично с 4:3 у дома Манчестър Юнайтед в интригуващ дуел от група "А" на надпреварата.

На стадион "Паркен" в датската столица двата тима отново изнесоха истински спектакъл за феновете, който за щастие на домакинските привърженици завърши с успех на техните любимци.

Срещата обаче далеч не започна по вкуса на Копенхаген, тъй като през първото полувреме гостите контролираха случващото се на терена и с два гола на юношата на "датските лъвове" Расмус Хьойлунд в откриващия половин час си бяха осигурили комфортен аванс.

В 42-ата минута обаче Маркъс Рашфорд влезе грубо в краката на съперник и след преглед на ситуацията с ВАР главният съдия Донатас Румшас показа на английския национал директен червен картон.

Останали с човек повече, домакините нанесоха своя удар в дългото продължение на първата част, когато първо Мохамед Елиунуси намали пасива на датчаните, а скоро след това Диого Гонсалвеш реализира дузпа, отсъдена за игра с ръка на Хари Магуайър, за да направи резултата 2:2.

Макар и само с 10 души на игрището, след почивката "червените дяволи" намериха начин отново да вземат аванс, когато на свой ред Бруно Фернандеш беше точен от бялата точката, която този път бе посочена за игра с ръка на играч на датчаните, която бе видяна от арбитъра след намеса на ВАР.

Това обаче далеч не бе последният обрат в мача и в 83-ата минута Лукас Лерагер, който всъщност направи дузпата за Юнайтед, се реваншира за грешката си и израни за 3:3, възползвайки се от центриране на Расмус Фалк.

Малко преди да изтече редовното време пък 17-годишният Руни Барджи наказа поредната грешка в отбраната на гостите и с удар от около десетина метра хвърли в екстаз феновете на "Паркен", носейки победата на Копенхаген.

С успеха датчаните изравниха Галатасарай на 2-ото място в тази група "А", като и двата тима имат по 4 точки, докато Манчестър Юнайтед е на последната позиция с 3 пункта при оставащи два кръг до края.

На върха убедително продължава да бъде Байерн Мюнхен, който с пълен актив от 12 точки вече си гарантира място в осминафиналите на Шампионската лига, а това стана факт тази вечер след домакинската победа с 2:1 срещу Галатасарай.

