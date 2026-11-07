Корупционен скандал в Службата за сигурност на Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски обеща кадрови промени в Службата за сигурност на Украйна - СБУ, след като корупционен скандал разтърси страната. Срещу няколко високопоставени държавни служители в сферата на сигурността и правоприлагането са повдигнати обвинения за прикриване на огромна престъпна групировка.

Зеленски определи действията като срамни и неприемливи. Разследващите органи заявиха, че групировката е продавала наркотици и цигари без бандерол, печатала е фалшиви пари и е извършвала отвличания и други форми на насилие с помощта на службите за сигурност.