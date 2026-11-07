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Корупционен скандал в Службата за сигурност на Украйна

Христо Ценов от Христо Ценов
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корупционен скандал службата сигурност украйна
Снимка: Снимката е илюстративна
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Украинският президент Володимир Зеленски обеща кадрови промени в Службата за сигурност на Украйна - СБУ, след като корупционен скандал разтърси страната. Срещу няколко високопоставени държавни служители в сферата на сигурността и правоприлагането са повдигнати обвинения за прикриване на огромна престъпна групировка.

Зеленски определи действията като срамни и неприемливи. Разследващите органи заявиха, че групировката е продавала наркотици и цигари без бандерол, печатала е фалшиви пари и е извършвала отвличания и други форми на насилие с помощта на службите за сигурност.

#корупционен скандал #служби за сигурност #Украйна

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