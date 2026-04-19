Костадин Костадинов: Само този, който гласува, може да промени бъдещето

Гласувах за нашите деца, за децата на България, заяви председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов.

Костадин Костадинов, председател на Възраждане: „Гласувах за бъдещето на България, гласувах за нашите деца, за децата на България. Това, което ме радва и което виждаме, е, че има по-голяма избирателна активност. Най-хубавото е, когато хората излязат да гласуват, защото най-голямото проклятие на българската демокрация беше и продължава да бъде убеждението, че от нас нищо не зависи и че гласуването не носи нищо полезно. Напротив – само този, който гласува, може да промени всичко, може да промени бъдещето и може да промени историята.“