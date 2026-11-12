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Кристъл Палас се раздели с треньора Пиер Саж

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Спорт
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Той e сочен за заместник на уволнения в Ланс Яник Каюзак. Саж бе начело на тима миналия сезон и бе избран за най-добър треньор в Лига 1.

Кристъл Палас се раздели с треньора Пиер Саж
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Кристъл Палас се раздели с френския си мениджър Пиер Саж след загубата от Ливърпул с 1:3, която е седма в последните десет мача за тима от Лондон, обявиха от клуба. Той имаше нелеката задача да замени любимеца на феновете Оливер Гласнер, под чието ръководство отборът спечели Лигата на конференциите, ФА Къп и Купата на лигата.

Пиер Саж оставя отбора на последно място във Висшата лига. Английският тим е на 21-во място в Лига Европа, където има само една победа от четири мача.

Той e сочен за заместник на уволнения в Ланс Яник Каюзак. Саж бе начело на тима миналия сезон и бе избран за най-добър треньор в Лига 1.

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#ФК Кристъл Палас #Пиер Саж

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