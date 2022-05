Кристиан Ериксен участва в инициатива за превенция на сърдечни заболявания

Футболистът на Брентфорд Кристиан Ериксен изненада фенове на клуба тази събота в западен Лондон. Двамата взеха участие във фенска инициатива за превенция на сърдечни заболявания.

Датчанинът и неговият треньор и сънародник Томас Франк посетиха медицинския център и насърчиха хората да се грижат за здравето си с навременни изследвания.

Полузащитникът се завърна към професионалния футбол, след като получи сърдечен арест в мач от Европейското първенство.

"It's very important"



Christian Eriksen made a surprise visit to a heart screening event, with Head Coach Thomas Frank.



The fundraiser took place in memory Brentford Football Club's former Technical Director, Robert Rowan who passed away suddenly in 2018. pic.twitter.com/pVD84TsiOq