Кристиано Роналдо: Чувството е страхотно

Футболистът на Ал-Насър Кристиано Роналдо сподели, че се чувства страхотно след като отбеляза своя гол № 500 в кариерата си за първенство.

Португалският национал вкара четири гола във вратата на Ал-Уехда за шампионатната победа с 4:0 на неговия тим.

Great feeling to have scored 4 goals and reaching my 500th league goal in a very solid win by the team!

️️️️ pic.twitter.com/o2ZfV6fYBu