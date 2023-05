Кристиано Роналдо вкара красив гол при обрат на Ал Насър

Ал Насър Ал Шабаб в мач от 28-ия кръг на Саудитската професионална лига. Кристиано Роналдо бе точен за победителите, за да затвърди обрата за тима си.

На стадион "MRSOOL Park" в Рияд гостите поведоха в 24-ата минута. Кристиан Гуанка се разписа от дузпа. Аржентинецът удвои головата си сметка в 40-ата минута с плътен шут от дистанция след асистенция на Санти Мина.

До края на първото полувреме домакините успяха да намалят изоставането си. Андерсон Талиска направи резултата 1:2.

След почивката домакините изравниха резултата. Али Ал Хасан проби по десния фланг и подаде към Абдулрахман Гариб, който бе оставен непокрит в наказателното поле, за да се разпише от непосредствена близост.

В 59-ата минута звездата на Ал Насър Кристиано Роналдо доказа класата си. Португалецът отправи фалцов удар извън наказателното поле, за да завърши обрата.

Cristiano Ronaldo passed his opponents and scored the goal with this great shot. What a comeback!pic.twitter.com/5oXu1jMQXK