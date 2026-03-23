Кризата в Близкия изток: Тръмп и Стармър са обсъдили ситуацията в Ормузкия проток

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Американският президент Доналд Тръмп и британският премиер Киър Стармър са обсъдили необходимостта от отваряне на Ормузкия проток и възобновяване на глобалното корабоплаване.

В телефонен разговор късно снощи двамата лидери са се съгласили, че отварянето на протока е от съществено значение за осигуряване на стабилност на световния енергиен пазар. Разговорът идва след като Великобритания разреши на Съединените щати да използват нейни бази за удари срещу Иран.

Британски медии коментират, че се засилват опасенията след вчерашния ултиматум на Тръмп да унищожи електроцентрали в Иран, ако блокадата не бъде вдигната до 48 часа.

Иранската революционна гвардия заплаши, че ако това стане, ще отговори с удари по електроцентралите, захранващи американските военни бази в района на Близкия Изток. Израелската армия нанесе тази сутрин нови въздушни удари по инфраструктурни обекти в Техеран. Иран отговори с ракетен обстрел на цели в Израел.

Водещи новини

Над 42 000 души са подали заявления за гласуване в чужбина на парламентарния вот
Над 42 000 души са подали заявления за гласуване в чужбина на...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Координационният съвет за подготовка на предстоящите избори ще даде брифинг Координационният съвет за подготовка на предстоящите избори ще даде брифинг
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
След открити тонове негодна храна – очакват се рокади в БАБХ След открити тонове негодна храна – очакват се рокади в БАБХ
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Кризата в Близкия изток: Тръмп и Стармър са обсъдили ситуацията в Ормузкия проток Кризата в Близкия изток: Тръмп и Стармър са обсъдили ситуацията в Ормузкия проток
Чете се за: 01:20 мин.
Близък изток
Ветеринарните власти с мерки срещу разпространението на шарка и шап...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Новият кмет на Париж получи ключа на града
Чете се за: 00:55 мин.
По света
След нов обрат: "Движение Свобода" печели с малка разлика...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
20 000 волта за едно селфи: Опасна мода праща деца в реанимацията
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
