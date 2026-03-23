Кризата в Близкия изток: Тръмп и Стармър са обсъдили ситуацията в Ормузкия проток

Американският президент Доналд Тръмп и британският премиер Киър Стармър са обсъдили необходимостта от отваряне на Ормузкия проток и възобновяване на глобалното корабоплаване.

В телефонен разговор късно снощи двамата лидери са се съгласили, че отварянето на протока е от съществено значение за осигуряване на стабилност на световния енергиен пазар. Разговорът идва след като Великобритания разреши на Съединените щати да използват нейни бази за удари срещу Иран.

Британски медии коментират, че се засилват опасенията след вчерашния ултиматум на Тръмп да унищожи електроцентрали в Иран, ако блокадата не бъде вдигната до 48 часа.

Иранската революционна гвардия заплаши, че ако това стане, ще отговори с удари по електроцентралите, захранващи американските военни бази в района на Близкия Изток. Израелската армия нанесе тази сутрин нови въздушни удари по инфраструктурни обекти в Техеран. Иран отговори с ракетен обстрел на цели в Израел.