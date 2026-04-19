Крум Зарков: Уверен съм в добрия резултат и съм сигурен, че ни предстоят по-добри дни

Упражних конституционното си право на глас, защото ценя демокрацията. Това каза председателят на БСП Крум Зарков след като гласува в столичното 1-во СУ "Пенчо П. Славейков".

Крум Зарков - председател на БСП: "Реализирах гражданския си дълг, защото ме интересува какво се случва с нашата страна. Защитих идейните си разбирания, защото ги считам за непреходни и не са от днес за утре. Гласувах за по-справедлива България – за България, в която никой не е над закона. Уверен съм в добрия резултат и съм сигурен, че ни предстоят по-добри дни."