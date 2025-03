Куентин Граймс избухна за 44 точки за успех на Филаделфия срещу горещия Голдън Стейт

Куентин Граймс отбеляза рекордните в кариерата си 44 точки за успеха на Филаделфия Севънтисиксърс (21-38) срещу Голдън Стейт Уориърс (32-28) със 126:119 у дома в среща от Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада.

Бившият играч на Далас Маверикс стреля с успеваемост 67% от игра (18 от 24), за да прекъсне негативната серия на новия си отбор от девет поредни поражения. Седемкратните шампиони от НБА пък губят за първи път от пет мача насам.

QUENTIN GRIMES SCORES A CAREER-HIGH 44 PTS IN THE SIXERS' WIN



20 in 1H

18 in 3Q

18-24 FGM

6-9 3PM



What a night for @qdotgrimes! pic.twitter.com/FaIn2hJE96 — NBA (@NBA) March 2, 2025

Кели Убре-младши добави още 20 точки за успеха на Филаделфия, който в петък разбра, че Джоел Ембийд пропуска остатъка от сезона. За Голдън Стейт Стеф Къри записа "дабъл-дабъл" - 29 точки и 13 асистенции.

Друг играч, който отбеляза повече от 40 точки днес, нямаше късмет да се поздрави с победата. Джарън Джаксън-младши наниза 42 при изненадващата загуба на Мемфис Гризлис (38-22) със 128:130 у дома срещу Сан Антонио Спърс (25-33).

Сблъсъкт на тимове в различните полюси на Западната конференция се оказа изненадващо равностоен, а успехът за тексасци бе извоюван от Де'Арън Фокс, който реализира кош за крайния резултат при оставащи 2.6 секунди.

FINAL 100 SECONDS IN MEMPHIS WERE CRAZY!



️ JJJ layup cuts it to 2

️ JJJ floater ties it at 125

️ De'Aaron Fox 3 FTs to go up 3

️ Ridiculous JJJ 3 ties it at 128

️ De'Aaron Fox game-winner with 1.8 left



WHAT. A. FINISH. pic.twitter.com/QfEpusmYHp — NBA (@NBA) March 2, 2025

Бившият гард на Сакраменто Кингс завърши вечерта с 20 точки, а новакът Стефон Касъл бе най-резултатен за Сан Антонио от пейката с 24.

"Кралете" (31-28) също бяха победоносни тази вечер, надделявайки със 113:103 като гост на Хюстън Рокетс (37-23). Тимът от Сакраменто остана рано в двубоя без звездата си Домантас Сабонис, който получи травма на лявото задно бедро, но успя да намери пътя към успеха, благодарение на добра отборна игра.

Бившите играчи на Чикаго Булс ДеМар ДеРозан и Зак ЛаВин отбелязаха 41 точки общо (21 и 20 съответно). За "ракетите" Алперен Шенгюн се отличи с 30 точки и 10 асистенции "дабъл-дабъл", а Джейлън Грийн добави още 24 точки.

Милуоки Бъкс (34-25) се справи без проблем с омаломощения Далас Маверикс (32-29) със 132:117 като гост. Миналогодишните вицешампиони бяха без "големите" си играчи Антъни Дейвис, Дерек Лайвли-втори и Даниел Гафърд, което отвори широко вратата на Янис Антетокумпо да доминира.

Giannis & Dame combine for 57 PTS to lift Milwaukee on the road in Dallas!



Giannis: 29 PTS, 9 REB, 9 AST, 2 BLK

Dame: 28 PTS, 6 REB, 6 AST, 2 STL



The @Bucks are 4th in the East and have won 6 of their last 7 pic.twitter.com/64WD11Sbl1 — NBA (@NBA) March 2, 2025

Гръцкия чудак завърши с 29 точки, 9 борби и 9 асистенции, а неговият партньор в нападението Деймиън Лилард добави още 28, 6 и 6. Гари Трент-младши се отчете с още 20 точки.

Кайри Ървинг бе най-резултатен на паркета с 31 точки.

В останалите два мача от НБА Детройт Пистънс (34-27) се върна на пътя на победите след 115:94 у дома срещу Бруклин Нетс (21-39), а на дъното на Източната конференция последният Вашингтон Уизърдс (11-48) се справи като гост с предпоследния Шарлът Хорнетс (14-45) със 113:100.

