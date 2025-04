Антетокумпо потвърди мястото на Милуоки в Топ 6 в Източната конференция на НБА

Последната неизвестна в Източната конференция на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада падна в събота вечер. Милуоки Бъкс (43-34) потвърди мястото си в Топ 6 за сметка на Атланта Хоукс (36-41), който ще се задоволи с учасите в Плей-ин турнира.

"Елените" спечелиха гостуването си на Маями Хийт (35-43) след продължение и 121:115. Редовното време завърши 111:111, а Милуоки допусна само четири точки в добавените пет минути, за да извоюва трета поредна победа, както и четвърта от четири двубоя срещу този съперник през сезон 2024/25.

ANOTHER GIANNIS TRIPLE-DOUBLE



36 PTS

15 REB

10 AST@Bucks win 3 straight pic.twitter.com/8mr1pmRoRZ — NBA (@NBA) April 6, 2025

Успехът за гостите дойде благодарение на десетия за сезона "трипъл-дабъл" на Янис Антетокумпо, който завърши с 36 точки, 15 борби и 10 асистенции. Кевин Портър-младши добави 24 точки и 12 овладени под двата ринга топки.

За "горещите" Бам Адебайо се отличи с 31 точки и 12 борби, Алек Бъркс наниза 24 точки, а Дейвиън Мичъл се включи с 20 точки от пейката.

"Ястребите" от своя страна отстъпиха в ранния двубой в събота срещу Ню Йорк Никс (49-28) със 105:121 у дома. Всички титуляри на нюйоркчани завършиха с 10+ точки, като най-резултатен бе Карл-Антъни Таунс с 30 и 11 борби.

KAT gets the 30-PT double-double to lift the Knicks past the Hawks!



30 PTS (10-15 FGM)

11 REB pic.twitter.com/kv4F0WFbsM — NBA (@NBA) April 5, 2025

Трей Йънг бе най-резултатен от другата страна с едва 16.

Борбата за Топ 6 в Западната конференция обаче е далеч по-ожесточена, като отборите от шесто до осмо място спечелиха мачовете си - Минесота Тимбъруулвс, ЛА Клипърс и Мемфис Гризлис. И трите организации са с 46 успеха, четири срещи преди края на редовния сезон.

"Вълците" се наложиха със 114:109 като гости на Филаделфия Севънтисиксърс (23-55) със 114:109. Финалистът на Запад направи задачата си сложна срещу отбор, намиращ се в серия от 10 поредни загуби, но бе спасен от Антъни Едуардс, който завърши с 37 точки. Руди Гобер добави 23 и 19 борби.

ANTHONY EDWARDS ICES IT!! @Timberwolves get a big win with postseason seeding on the line pic.twitter.com/gsSB8ENRTB — NBA (@NBA) April 6, 2025

"Ножиците" бяха доста по-категорични в домакинския си успех срещу Далас Маверикс (38-41) - 135:104. Това е втора победа в рамките на два дни срещу същия съперник.

CLIPPERS STAY HOT, WIN 11 OF THE LAST 13



Harden: 29 PTS, 7 REB, 14 AST

Kawhi: 29 PTS, 6 REB, 3 STL

Zubac: 25 PTS (11-11 FGM), 10 REB pic.twitter.com/BAvW7oQdel — NBA (@NBA) April 6, 2025

Джеймс Хардън и Кауай Ленърд завършиха с по 29 точки, като Брадата" добави и 14 асистенции. Ивица Зубач се отличи с 25 точки и 10 овладени под двата ринга топки.

"Гризлитата" пък се справиха с високолетящия Детройт Пистънс (43-35) като гост със 109:103. Победата бе подпечатана от Дезмънд Бейн и неговите 38 точки. Джарън Джаксън-младши добави 27 и 11 борби.

DESMOND BANE GOES OFF FOR 38 @memgrizz BIG DUB. pic.twitter.com/NEHeBiemJP — NBA (@NBA) April 6, 2025

Кейд Кънингам, който пропусна последните шест срещи на Детройт поради проблем с левия прасец, се завърна с 25 точки.