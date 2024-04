ЛА Клипърс не позволи на Далас Маверикс да сътвори фамозен обрат и изравни плейофната им серия в Западната конференция на НБА

ЛА Клипърс измъкна драматична победа срещу Далас Маверикс със 116:111 като гост и така изравни серията помежду им в Западната конференция на НБА. Отборът от Лос Анджелис водеше с 31 точки в началото на втората четвърт, но позволи на домакините да мечтаят за немислим обрат. Въпреки това, Клипърс удържа на щурма на "Мавс" и затвори четвъртият двубой между четвъртия и петия в Западната конференция.

Двубоят започна със слаба резултатност, като и двата отбора се опитаха да намерят добър стрелкови ритъм на паркета. Гостите в днешния двубой, които бяха без една от звездите си Кауай Ленърд, обаче превключиха на друга предавка. Клипърс направиха серия от 13 последователни точки при 24:10 и пет поредни тройки, за да затворят частта с 39:16. Пол Джордж бе излязъл за отмъщение след седемте точки в предишния двубой, вкарвайки 16 в първата четвърт.

Хаосът, който създадоха Клипърс, предизвика треньорът на "Мавс" Джейсън Кид да използва три от възможните си седем таймаута след първите 12 минути.

Гостите продължиха щурма си и във втората част, достигайки аванс от 31 точки при 55:24. Тук някъде се видя пробуждане у домакините и особено у Кайри Ървинг. Австралиецът отбеляза 16 точки и също се отчете с много добри подавания, които раздвижиха нападението на Маверикс. Въпреки това, първото полувреме завърши 66:49 за Клипърс, 26 от точките бяха на Пол Джордж.

Инерцията беше на страната на домакините в началото на второто полувреме и това, което изглеждаше невъзможно само преди няколко минути, изведнъж придоби реалност. Маверикс стаблизираха защитата си и намалиха изоставането си до 2 точки при 78:76.

Лука Дончич и Дерик Джоунс-младши се събудиха, а Ървинг продължи с доброто си представяне. Навлизайки в последната четвърт Клипърс задържаха крехък аванс от 82:78.

Драмата достигна връхната си точка в последната част. Отборът от Лос Анджелис се оттърси от слабите две четвърти и започна по-добре в последните 12 минути. Гостите влязоха в серия от 14:5 и отново си върнаха двуцифрения аванс. Това не потуши огъня на Маверикс, които малко след това изравниха резултата за 98:98, благодарение на тройки на Макси Клебер и Лука Дончич.

Публиката на "Америкън Еърлайнс Сентър" изригна, когато Кайри Ървинг вкара тройка, а след това и още един кош, за да изведе Далас напред при 105:104. Въпреки това, тройка на единия герой за Клипърс Пол Джордж и кош с нарушение за другия, Джеймс Хардън, отново върнаха водачеството на гостите, при оставаща 1:20 минута.

Силите на домакините стигнаха дотук и отборът от Лос Анджелис затвори мача с 116:111.

При липсата на Кауай Ленърд, най-резултатни за Клипърс бяха Джеймс Хардън и Пол Джордж с по 33 точки.

Въпреки това, най-резултатен на паркета бе Кайри Ървинг от Маверикс с 40 точки, а Лука Дончич добави трипъл-дабъл 29 точки, 10 борби и 10 асистенции.

Следващият двубой от плейофната серия между двата тима ще бъде изиграна в Лос Анджелис на 2 май.

