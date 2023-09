ЛА Лейкърс привлече Крисчън Ууд

Свободният агент Крисчън Ууд подписа договор за 1+1 години с отбора на Лос Анджелис Лейкърс в НБА, съобщиха от тима.

Контрактът на 27-годишния баскетболист е на обща стойност 5,7 милиона долара, като играчът сам ще може да избере дали да го продължи след края на първия сезон, или отново да стане свободен агент.

It’s always been my dream to be a laker