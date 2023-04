Лас Вегас спечели титлата в Тихоокеанската дивизия на НХЛ

Лас Вегас победи Сиатъл с 3:1 и си осигури титлата в Тихоокеанската дивизия и първото място в Западната конференция за плейофите в Националната хокейна лига на САЩ и Канада.

Вратарят Лоран Бросоа спаси 30 удара, а попаденията за успеха вкараха Рейли Смит, Алек Мартинес и Чандлър Стивънсън.

В първия кръг на плейофите Вегас ще играе срещу Уинипег.

YOUR VEGAS GOLDEN KNIGHTS ARE THE 2022-2023 PACIFIC DIVISION CHAMPIONS!!!!!!!!!!! #UKnightTheRealm pic.twitter.com/hEzliDDr0P