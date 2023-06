Латвия шокира Испания на старта на Евробаскет 2023 за жени

Отборът на Латия поднесе първата голяма изненада по време на Евробаскет 2023 за жени, след като победи четирикратния първенец на Стария континент Испания.

В среща от група "А" в Тел Авив латвийките се наложиха с 67:63 (17:15, 20:13, 18:19, 12:16) след отлично първо полувреме и осуетяване на опитите на испанките да осъществят обрат през втората част.

Анете Щайнберга стана най-резултатна за победителките с 22 точки, а Китя Лакша добави 17. От другата страна за "Ла Фурия" Лаура Хил завърши с "дабъл-дабъл" - 20 точки и 10 борби, а Ракел Карера завърши с 15.

В другия двубой от групата отборът на Черна гора надигра със 74:69 Гърция в балканско дерби.

Европейските шампионки от Сърбия пък започнаха успешно защитата на титлата си, побеждавайки със 71:63 тима на Турция в среща от група "D", играна в "Арена Стожице" в Любляна.

Над всички за сръбкините беше натурализираната американка Ивон Андерсън, която реализира 17 точки, а Йована Ногич добави 12. За Турция Тейра Маккоуан се включи от пейката с 12 пункта.

Междувременно в другата среща от групата Унгария надви с 89:67 състава на Словакия след много силна финална четвърт, спечелена от унгарките с 20 точки разлика.

Финалистът от последните пет европейски първенства Франция също стартира с победа участието си на шампионата, надигравайки с 58:50 тима на Германия отново в залата в Любюяна. В останалия мач от група "С" Великобритания се се справ с домакините от Словения със 76:71.

В мачовете от група "В", които се играят в Тел Авив пък бронзовят медалист от последното издание на Евробаскет за жени Белгия разби домакините от Израел със 108:59, а в другата среща Чехия осъществи късен обрат срещу Италия, за да спечели с 61:58.

