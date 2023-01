ЛеБрон е вторият в историята с поне 38 000 точки в НБА

Филаделфия 76-ърс надигра Ел Ей Лейкърс със 113:112 точки като гост в драматичен сблъсък от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА). В зала „Крипто.ком Арена“ „езерняците“ загубиха, но тяхната звезда ЛеБрон Джеймс влезе в историята като втория баскетболист с поне 38 000 точки на сметката си в НБА.

Ръсел Уестбрук не успя да стреля или подаде в заключителната секунда, пазен от Джоел Ембийд, което позволи на Сиксърс да стигнат до четвъртата си поредна победа навън и седма в последните девет мача в Лигата. Уестбрук претендираше за нарушение – нещо, с което Ембийд очаквано не се съгласи. Гардът на Лейкърс приключи с трипъл-дабъл от пейката – негов 198-и в кариерата. Той завърши с 20 точки, 14 борби и 11 асистенции.

ЛеБрон е вече вторият човек в историята на НБА с поне 38 000 точки в кариерата след лидера Карийм Абдул-Джабар. "Кралят", който остана на косъм от трипъл-дабъл с 35 точки, 8 борби и 10 асистенции, ще задмине легендата следващия месец, ако продължава в същото темпо. Томас Брайънт, Трой Браун-младши и Уениън Гейбриъл се отчетоха с двуцифрен точков актив, но калифорнийци инкасираха поражение.

LeBron James is the second player in NBA history to score 38,000 career points.



Greatness. pic.twitter.com/XgvALhcuON