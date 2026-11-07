БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Нови части от София са без топлоподаване от днес заради...
Чете се за: 01:15 мин.
Тела на моряци бяха открити на борда на ударения от дрон...
Чете се за: 02:45 мин.
Световният шампион Карлос Насар се завърна: Посвещавам...
Чете се за: 04:20 мин.
"Внимание, излъчваме в ефир!": БНТ на 67 години
Чете се за: 03:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Левски победи Славия в четвъртия кръг на мъжкия шампионат по волейбол

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Запази

"Сините" спечелиха столичния сблъсък.

Левски волейбол
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Левски победи с 3:0 (25:11, 25:18, 25:16) у дома Славия в мач от четвъртия кръг в шампионата на България по волейбол за мъже.

След 9:7 шампионите се разиграха и до края на гейма отпуснаха само 4 точки за "белите".

Във втората част, в която треньорът на домакините Николай Желязков направи няколко смени, пак се стигна до сериозен аванс - 10 точки.

По сходен сценарий премина и последният гейм, за да приключи срещата за само 63 минути. Така "сините" са с 3 победи от 3 мача до момента и имат 9 точки.

Най-резултатен в полза на победителите стана Светослав Иванов с 13 точки, а съотборникът му Лазар Бучков добави още 12. Капитанът и бивш национал Тодор Скримов се завърна в игра с 11 пункта.

За Славия с 13 точки се отличи Георги Костадинов.

През следващата седмица Левски ще играе срещата-реванш от втория квалификационен кръг на Шампионската лига срещу Младост Загреб.

В друга среща от кръга Монтана се наложи с 3:0 (25:18, 25:18, 25:18) пред собствена публика срещу Берое 2016, докато Пирин Разлог загуби от гостуващия Дунав Русе с 1:3 (21:25, 25:22, 23:25, 19:25).

Дея спорт спечели у дома срещу Локомотив Авиа с 3:1 (29:27, 26:24, 23:25, 25:23).

#ВК Славия #ВК Левски

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко в ефира на БНТ 3 и нашия сайт
1
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко в ефира на БНТ 3...
Вторият пенсионен стълб: Сблъсък на позиции между управляващи и опозиция
2
Вторият пенсионен стълб: Сблъсък на позиции между управляващи и...
Спомен за Вежди Рашидов от студиото на "Денят започва с Георги Любенов"
3
Спомен за Вежди Рашидов от студиото на "Денят започва с Георги...
Световният шампион Карлос Насар се завърна: Посвещавам победата на цяла България
4
Световният шампион Карлос Насар се завърна: Посвещавам победата на...
Тела на моряци бяха открити на борда на ударения от дрон в румънски води танкер “Wine Trader”
5
Тела на моряци бяха открити на борда на ударения от дрон в румънски...
"Внимание, излъчваме в ефир!": БНТ на 67 години
6
"Внимание, излъчваме в ефир!": БНТ на 67 години

Най-четени

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда проектобюджетът на ДОО
2
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда...
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в Пампорово и в района на Рожен
3
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в...
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,2%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа
4
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова...
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
5
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на балотажа с 51% подкрепа, Гюров е втори с 44,7%
6
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на...

Още от: Волейбол

ЦСКА спечели срещу Металург и записа втора победа в първенството
ЦСКА спечели срещу Металург и записа втора победа в първенството
Гледайте Миньор Перник – Левски от НВЛ за жени по БНТ 3 Гледайте Миньор Перник – Левски от НВЛ за жени по БНТ 3
Чете се за: 00:37 мин.
Дан Люис няма да води повече мъжкия волейболен тим на Канада Дан Люис няма да води повече мъжкия волейболен тим на Канада
Чете се за: 00:57 мин.
Алекс Грозданов и Богданка Люблин с обрат срещу Скра Белхатов Алекс Грозданов и Богданка Люблин с обрат срещу Скра Белхатов
Чете се за: 00:50 мин.
Левски се хвърли да догони Младост, но загуби в Загреб Левски се хвърли да догони Младост, но загуби в Загреб
Чете се за: 01:52 мин.
Марица Пловдив продължи с победа силната си серия в шампионата Марица Пловдив продължи с победа силната си серия в шампионата
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

МВнР: Няма данни за пострадали българи при атаката в центъра на Краков
МВнР: Няма данни за пострадали българи при атаката в центъра на Краков
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
19-годишен с джип блъсна и уби 4-годишно дете в село Гривица 19-годишен с джип блъсна и уби 4-годишно дете в село Гривица
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Крайнодесни и ултранационалистически идеи стоят зад нападението с 6 жертви в Краков Крайнодесни и ултранационалистически идеи стоят зад нападението с 6 жертви в Краков
Чете се за: 00:57 мин.
По света
"Внимание, излъчваме в ефир!": БНТ на 67 години "Внимание, излъчваме в ефир!": БНТ на 67 години
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Нетаняху с призив към единство ден преди мандата за съставяне на...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
След новините: За есенната вълна на френското недоволство пред...
Чете се за: 12:05 мин.
По света
Нови протести във Франция: Лидерът на крайнолевите започна...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Световният шампион Карлос Насар се завърна: Посвещавам победата на...
Чете се за: 04:20 мин.
Спорт
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ