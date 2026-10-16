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Лидерът на Барселона е готов за игра

Станко Димов от Станко Димов
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Наставникът на каталунците обяви и завръщането на Френки де Йонг.

Барсеолна Рафиня Френки де Йонг
Снимка: БТА
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Рафиня ще бъде на разположение на Барселона за гостуването на Бетис в събота, въпреки мускулната контузия на бедрото, която получи по време на лагера на националния отбор на Бразилия. Старши треньорът на каталунците Ханзи Флик потвърди добрата новина, но уточни, че все още не е сигурно дали нападателят ще започне като титуляр.

„Ако го попиташ, той ще ти каже, че е готов, но доколкото зависи от мен, трябва да се действа постепенно“, заяви германският специалист на пресконференцията преди двубоя от деветия кръг на Ла Лига.

„Вчера той тренира добре заедно с останалите играчи от групата, но ни предстоят още много мачове в следващите дни“, добави Флик.

Рафиня получи травмата в края на септември и пропусна последните два мача на Барселона – срещу Хетафе в испанското първенство и срещу Галатасарай в Шампионската лига.

Наставникът на каталунците обяви и завръщането на Френки де Йонг. Нидерландският халф се възстановяваше от контузия на коляното, получена по време на Световното първенство, но вече е близо до завръщане в игра. Според Флик полузащитникът може да запише няколко минути при гостуването в Севиля.

Барселона започна впечатляващо сезона в Ла Лига, като спечели първите си осем срещи. Пред тима обаче предстои натоварена програма с няколко сериозни изпитания до края на октомври.

Още следващия вторник каталунците гостуват на Пари Сен Жермен в Шампионската лига, а пет дни по-късно им предстои и голямото дерби с Реал Мадрид. Ел Класико ще се играе на „Камп Ноу“ и ще бъде сред ключовите мачове за Барселона в този натоварен период.

#ПФК Барселона #Рафиня

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