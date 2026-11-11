Линда Носкова победи Коко Гоф и стана първата тенисистка, която се класира на полуфинал на заключителния турнир на WTA в Индиън Уелс

Джесика Пегула запази живи шансовете си за класиране на полуфиналите на Турнира на WTA, след като надигра с 6:2, 7:5 с украинката Марта Костюк във втората си среща от група 1.

Американката, която започна турнира с поражение от сънародничката си Коко Гоф в три сета, отговори с агресивна игра и изненадващо висока енергия във финалния турнир на най-добрите в женския сайт. Тя беше повече от категорична още от самото начало, започна с пробив, поведе с 4:2 и след това направи още един за крайното 6:2 в първата част. Костюк, която беше на прага на официалната елиминация, опита да отговори във втората част. Началният й удар остана зле, но върна два пробива, за да поддържа равенството 2:2 и след това 3:3. Но украинката, която смени в турнира заболялата Елена Рибакина (Казахстан), отново се предаде в края на частта и отстъпи в два сета.

Номер 10 в света има пет поредни загуби от Пегула до момента в петте си срещи с нея, а днес трябваше и да се бори с болки в китката, които тя преодоля, за да се включи със закъснение в турнира.

Малко по-рано Линда Носкова стана първата тенисистка, която си осигури място в полуфиналите в Индиън Уелс, след като вече има две победи на сметката си. Носкова успя да елиминира Коко Гоф с 6:3, 6:3. Американката, която вече имаше една победа, се надяваше да се класира за полуфиналите като първа в групата, но така и не успя да се наложи срещу чешката си съперничка, която дебютира в турнира.

Така двете американки Гоф и Пегула ще трябва да определят втората продължаваща към топ 4 в последните си мачове в групата на 12-и ноември. Марта Костюк среща Гоф, а Пегула ще трябва да се пребори с Носкова.