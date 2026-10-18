Лионел Меси вдъхнови Интер Маями срещу Атланта

Лионел Меси отбеляза два гола и помогна на Интер Маями да спечели с 3:1 срещу Атланта в мач от Мейджър сокър лигата на САЩ и Канада (МЛС). Отборът на аржентинската звезда е с 55 точки и вече е сигурен участник в плейофите, но този успех му помогна в преследването на второто място в Източната конференция.

Атланта, от друга страна, е на 14-а позиция и вече няма почти никакви шансове за плейофите, намирайки се на шест точки от последната квота - девето място.

Интер Маями откри резултата чрез Херман Бертераме в 45-ата минута. Луис Суарес пребори защитник на Атланта за топката в наказателното поле и подаде на мексиканския национал, който се разписа за 1:0 с глава. Меси удвои преднината на отбора си на контра в 56-ата минута, а четири по-късно той заби третия гол.

Атланта намали от дузпа в 88-ата минута, вкарана от Фафа Пико. Той е бивш футболист на Интер Маями и изигра 20 мача през миналия сезон.