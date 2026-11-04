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Ливърпул ще търси четвърта поредна победа в Шампионската лига

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Чете се за: 03:47 мин.
Спорт
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Турско предизвикателство за мърсисайдци в турнира на богатите.

Ливърпул ще търси четвърта поредна победа в Шампионската лига
Снимка: БГНЕС
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Ливърпул гостува на Фенербахче от 19:45 часа българско време с амбицията бързо да се върне на победния път след поражението от Арсенал с 0:1. Мърсисайдци ще преследват четвърти пореден успех в Шампионската лига, но срещу тях ще се изправи добре познато име за феновете на английския клуб – Дирк Каут, който временно е начело на турския тим.

Началото на нидерландеца начело на Фенербахче не беше успешно. Отборът от Истанбул отстъпи на Гьозтепе, воден от Станимир Стоилов, с 1:2, а в последните си пет срещи във всички турнири има само една победа. Представянето на турците в Европа също не е убедително. Те записаха равенства срещу Рома и Славия Прага, но между двата мача допуснаха тежко поражение от Астън Вила с 0:6.

Ливърпул също пристига след разочароващ резултат. Загубата от Арсенал на „Анфийлд“ сложи край на серията от пет поредни победи на тима. Въпреки това формата на „червените“ при гостуванията остава впечатляваща – четири успеха и едно равенство от началото на сезона, придружени от 13 отбелязани гола.

В Шампионската лига мърсисайдци спечелиха и трите си досегашни срещи срещу Атлетико Мадрид, ЛАСК и Виляреал. Любопитното е, че тимът допусна попадения във всеки от тези двубои. Победите над ЛАСК с 6:3 и срещу Виляреал с 4:3 показват офанзивния потенциал на англичаните, но и проблемите им в дефанзивен план.

Точно от тези слабости ще се опита да се възползва Фенербахче. В четири от последните пет европейски срещи на турския тим и двата отбора са успели да се разпишат, а последните два директни сблъсъка между Ливърпул и Фенербахче са предложили поне четири гола.

АЕК има перфектен домакински баланс, но Реал Мадрид пристига в отлична форма

Другият интригуващ двубой в сряда от 19:45 противопоставя АЕК и Реал Мадрид, като испанският гранд ще трябва да се справи с впечатляващата домакинска серия на гръцкия състав.

АЕК преминава през труден период, след като загуби четири от последните си пет мача във всички турнири. Всички поражения бяха при гостувания, като две от тях дойдоха в Шампионската лига – срещу Шахтьор с 1:3 и срещу Манчестър Сити с 1:5.

На собствен терен обаче гърците показват съвсем различно лице. От началото на сезона те имат седем победи от седем домакинства във всички надпревари, а головата им разлика в тези срещи е впечатляващите 30:1.

Реал Мадрид пристига с три победи от три мача в Шампионската лига. Тимът на Жозе Моуриньо изглежда все по-убедителен и вече натрупа шест поредни успеха във всички турнири.

След престижната победа над Барселона като гост Кралският клуб се наложи и над Сантандер с 3:0 в Ла Лига през уикенда. Освен трите точки мадридчани записаха и първата си суха мрежа при гостуване през настоящия сезон.

#УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #ФК Фенербахче #ФК Ливърпул

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