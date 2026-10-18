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Лийдс и Манчестър Юнайтед не се победиха в "дербито на розите"

Милен Костов от Милен Костов
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Спорт
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Без победител на стадион "Елън Роуд" в Лийдс.

Лийдс и Манчестър Юнайтед не се победиха в "дербито на розите"
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"Дербито на розите" между Лийдс и Манчестър Юнайтед от 7-ия кръг на Висшата лига завърши при равенство 1:1. Брайън Мбемо откри резултата, преди Доминик Калвърт-Люин да изравни.

В хода на първото полувреме на стадион "Елън Роуд" в Лийдс "червените дяволи" бяха по-активни в преден план и откриха резултата. Брайън Мбемо засече подаване по земя в наказателното поле на Юри Тилеманс.

След почивката домакините възобновиха равенството. В 51-ата минута Доминик Калвърт-Люин овладя подаване в наказателното поле на Тарик Мухаремович и изравни с шут от непосредствена близост.

Лийдс се изкачи до 7-ото място в класирането с актив от 10 точки. Манчестър Юнайтед заема 13-ата позиция в подреждането със 7 пункта.

В останалите мачове, играни по същото време, Борнемут спечели домакинството си на Съндърланд с 2:0, а Брайтън разгроми Кристъл Палас с 5:0.

#Лийдс #Манчестър Юнайтед

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