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Локомотив Пловдив се справи с Янтра и продължава битката за Купата

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Спорт
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Пловдивчани се класираха за осминафиналите след победа над Янтра Габрово с 2:0.

Локомотив Пловдив – Черно море
Снимка: Startphoto.bg
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Локомотив Пловдив се класира за осминафиналите за Купата на България, след като победи Янтра Габрово с 2:0 като гост в двубой от 1/16-финалите на турнира. Крист Лонгвил даде аванс на „смърфовете“ преди почивката, а Доминик Бурбан оформи крайния резултат през второто полувреме.

Първите минути на стадион „Христо Ботев“ преминаха без сериозни опасности пред двете врати. В 23-ата минута Мартин Портарски се намеси решително и блокира удар на Лонгвил от границата на наказателното поле.

Две минути по-късно Локомотив отново застраши вратата на домакините. Айвън Ангелов центрира от корнер, а Мартин Райнов стреля с глава, но вратарят на Янтра Петър Зовко реагира добре и запази равенството.

Натискът на пловдивчани даде резултат в 38-ата минута. Лонгвил и Бурбан разиграха добре помежду си, а първият успя да премине технично през отбраната на Янтра и да изпрати топката във вратата на Християн Василев за 0:1.

След почивката „смърфовете“ затвърдиха превъзходството си. В 55-ата минута Парвиз Умарбаев центрира от свободен удар, а Бурбан се позиционира добре и засече топката във вратата на Василев, удвоявайки преднината на гостите.

В 67-ата минута вратарят на Янтра се намеси успешно при изстрел на Тодор Павлов и предотврати ново попадение. До края резултатът остана непроменен, а Локомотив Пловдив си осигури място в следващия етап на турнира за Купата на България.

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#Купа на България по футбол 2026/2027 #ПФК Янтра Габрово #ПФК Локомотив Пловдив

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