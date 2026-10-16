ЦСКА 1948 е първият осминафиналист в турнира за Купата на България по футбол за сезон 2026/27. Вицешампионите записаха категорична победа с 4:0 над играещия в Трета лига Нефтохимик Бургас.

И четирите гола паднаха преди почивката, като два пъти се разписа Атанас Илиев. Нефтохимик имаше една много добра възможност да върне попадение след почивката, но вратарят Димитър Шейтанов спаси изстрела от дясно по диагонала на Денис Токмак.

Андре Хофман откри резултата в 6-ата при добавка, а секунди по-късно националът Атанас Илиев удвои в 7-ата. В 33-ата Брайън Собреро завърши атака през центъра, реализирайки третия гол. Отново Илиев беше точен малко преди края на първата част, когато вкара за 4:0, прехвърляйки технично вратаря Владислав Величков.

Водени от клубната легенда Тодор Киселичков, младите футболисти на Нефтохимик нито за миг не се отказаха да търсят гол и в 42-ата минута искаха дузпа заради игра с ръка на бранител на гостите. Съдията Димо Димов обаче не реагира на претенциите им.