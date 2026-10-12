Лудогорец търси ще търси нов верен ход в повторния дебют на Игор Йовичевич

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Разградчани закриват 11-ия кръг в домакинство срещу Арда.

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Снимка: Официален сайт на ПФК Лудогорец
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Лудогорец приема Арда в последния двубой от 11-тия кръг на Първа лига. Разградчаните са абсолютен фаворит в мача, след като влизат от третото място във временното класиране. Те изостават само от Левски и ЦСКА, но ще се опитат да се върнат към победите срещу Арда и да настигнат съперниците си в класирането.

В последния си шампионатен двубой Лудогорец надделя над Септември София с 2:1, а преди това спечели и гостуването си на Локомотив София със същия резултат.

Арда заема шестата позиция със 17 точки и ще се опита да затвърди мястото си в горната половина на таблицата. Отборът от Кърджали преминава през колеблив период. В последните си пет шампионатни срещи тимът записа две победи, две загуби и едно реми.

Арда има основания да пристигне в Разград с увереност заради резултатите си в преките двубои през последните сезони. Неочаквано кърджалийците нямат загуба вече четири поредни срещи, а последните два мача дори бяха спечелени от Арда.

В исторически план Лудогорец има доминация с 9 победи, 6 ремита и две загуби в рамките на 17 срещи. Следващият мач е в понеделник, 12 октомври от 20:00 часа на стадион „Хювефарма Арена“ в Разград. Той ще бъде и дебютен за новия-стар наставник на домакините Игор Йовичевич.

#Първа лига 2026/2027 #Игор Йовичевич #ПФК Арда #ПФК Лудогорец

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