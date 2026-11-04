Луис Енрике: Стремим се към трета поредна Шампионска лига

Старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике подчерта, че текущото класиране и броят на головете „не означават нищо“, тъй като клубът се стреми към трета поредна титла в Шампионската лига на УЕФА след победата с 6:0 над Виляреал. Френските първенци са номер 1 в Европа през 2025-а и през 2026-а година.

Парижани единствени са с пълен актив от 12 точки след четири мача в Лигата и могат да се гордеят с голова разлика 20:5. А във вторник ПСЖ се представи доминиращо на „Естадио де ла Керамика“ във вторник вечер, осигурявайки си убедителна победа след преднина още до 18-ата минута с 4:0.

Говорейки за атакуващата игра и цялостното представяне на отбора си, Енрике заяви на пресконференцията: „Тези неща – головете и позицията на отбора, нямат значение. Ще има само един шампион на финала в Мадрид и нашата цел е да спечелим титлата там. В предишни сезони бяхме коронясани за първенци на Шампионската лига, без да завършим фазата на лигата сред първите осем.“

След което подчерта атакуващата философия на ПСЖ и устойчивостта му по време на трудни периоди, добавяйки: „Във футбола съм виждал отбори да вкарват по три гола за пет минути. Няма смисъл да се опитвате да се защитавате. Вместо това трябва да се съсредоточите върху атаката и ако бяхме допуснали толкова много голове за толкова кратък период, щяхме да се сблъскаме със същите трудности, с които се сблъска Виляреал“.

Енрике също похвали постоянството на отбора си и способността му да осигурява победи въпреки контузиите и без значение дали са домакини или гости.

А размишлявайки върху ситуацията на Виляреал, испанският треньор изрази съчувствие, казвайки: „Виляреал е отбор, който наистина обичам. Това е трудна ситуация и ми е жал за тях.“

Жоао Невеш откри резултата в деветата минута, последван от голове на Дезире Дуе в 12-ата минута, Сени Маюлу минута по-късно и Фабиан Руис в 17-ата минута. Руис вкара и през второто полувреме, а крайното 6:0 оформи Давид Боли в 78-ата минута.